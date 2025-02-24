В Кремле призвали усилить безопасность после взрыва у генконсульства в Марселе

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МИД РФ принимает меры для обеспечения безопасности генконсульства во французском Марселе и российских загранучреждений в других странах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, безусловно, требуется (обеспечение безопасности. – Прим. ред.). И, разумеется, по линии дипломатического ведомства принимаются все необходимые меры с тем, чтобы обратить внимание принимающей стороны на необходимость усиления всех мер безопасности. В целом все уже было сказано со стороны наших коллег в министерстве иностранных дел", – заявил представитель Кремля.

Взрыв рядом с генконсульством РФ, расположенном на авеню Амбруаза Паре в 8-м округе Марселя, произошел 24 февраля примерно в 08:00 по местному времени (10:00 по московскому времени). Генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский подтвердил, что взрыв произошел внутри консульства.

Другой представитель консульства заявил, что на территорию учреждения России были заброшены три взрывных устройства, одно из которых не взорвалось. С последним работали саперы.

По данным СМИ, вероятно, неизвестные лица оставили в саду консульства два сосуда с зажигательной смесью. Кроме того, рядом с местом происшествия был найден угнанный автомобиль.

В свою очередь, МИД РФ уже призвал Францию усилить меры безопасности учреждения.