Неизвестные напали на полицию в Стамбуле

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Неизвестные забросали автомобиль полиции коктейлями Молотова и взрывчаткой в Стамбуле в Турции. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что турецкие правоохранители приехали по вызову о несанкционированном сборе людей и приказали собравшимся разойтись. В ответ люди в масках из толпы кинули коктейль Молотова и самодельную взрывчатку в сторону полицейской машины и скрылись.

На данный момент местность перекрыта, силовики ищут нападавших, район с воздуха патрулирует вертолет полиции. Согласно предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее сотрудник полиции открыл стрельбу в участке в городе Адыяман на юго-востоке Турции. Изначально, по информации СМИ сообщалось, что в результате не менее двух полицейских пострадали, их госпитализировали.

