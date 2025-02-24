24 февраля, 20:40Происшествия
Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на генконсульство РФ в Марселе
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на здание российского генконсульства в Марселе. Об этом сообщает пресс-служба СК.
"Организовать расследование данного происшествия, дав надлежащую правовую оценку действиям причастных лиц по статье 360 УК РФ ("Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой")", – говорится в публикации.
Также Бастрыкин поручил запросить всю необходимую для расследования информацию у МИД РФ.
Взрыв у генконсульства России в Марселе произошел 24 февраля. По предварительным данным, неизвестные лица оставили в саду консульства несколько сосудов с зажигательной смесью, также рядом с местом происшествия найден угнанный автомобиль. Сотрудники дипломатического учреждения не пострадали.
Инцидент имеет признаки теракта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Кроме того, нападение на генконсульство осудил МИД Франции.
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