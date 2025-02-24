Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на генконсульство РФ в Марселе

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на здание российского генконсульства в Марселе. Об этом сообщает пресс-служба СК.

"Организовать расследование данного происшествия, дав надлежащую правовую оценку действиям причастных лиц по статье 360 УК РФ ("Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой")", – говорится в публикации.

Также Бастрыкин поручил запросить всю необходимую для расследования информацию у МИД РФ.

Взрыв у генконсульства России в Марселе произошел 24 февраля. По предварительным данным, неизвестные лица оставили в саду консульства несколько сосудов с зажигательной смесью, также рядом с местом происшествия найден угнанный автомобиль. Сотрудники дипломатического учреждения не пострадали.

Инцидент имеет признаки теракта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Кроме того, нападение на генконсульство осудил МИД Франции.

