МИД РФ призвал провести объективное расследование нападения на генконсульство в Марселе

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. Россия ожидает объективного расследования нападения на генконсульство в Марселе и привлечение виновных к ответственности. Об этом сообщили в МИД РФ.

Кроме того, Россия потребовала от Франции принять меры безопасности не только для российского ведомства в Марселе, но и для других загранучреждений на территории страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала взрывы на территории генконсульства нагнетанием антироссийской истерии и ненависти во Франции.