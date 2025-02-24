Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля, 16:30

Происшествия

МИД РФ призвал провести объективное расследование нападения на генконсульство в Марселе

МИД РФ призвал провести объективное расследование нападения на генконсульство в Марселе

Новости регионов: корабль обледенел и затонул в акватории порта Новороссийск

В Сочи начали прорабатывать маршрут эвакуации туристов, попавших под лавину

Началась операция по поиску людей, попавших под лавину в Сочи

Турист пропал при сходе лавины возле курорта "Роза Хутор" в Краснодарском крае

Новости мира: оставившая младенца в аэропорту россиянка приговорена к 15 годам тюрьмы

"ГАЗель" перевернулась на Новорязанском шоссе в Москве

Судно "Ашамба" затонуло у Новороссийска

Два грузовика столкнулись на Ярославском шоссе в Москве

Новости регионов: хакеры заказали технику за счет пользователей маркетплейсов

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. Россия ожидает объективного расследования нападения на генконсульство в Марселе и привлечение виновных к ответственности. Об этом сообщили в МИД РФ.

Кроме того, Россия потребовала от Франции принять меры безопасности не только для российского ведомства в Марселе, но и для других загранучреждений на территории страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала взрывы на территории генконсульства нагнетанием антироссийской истерии и ненависти во Франции.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоРоман КарловНаталия Шкода
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика