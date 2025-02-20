Новости регионов: в Карачаево-Черкесии обнаружили тела туристов, попавших под лавину

В Карачаево-Черкесии обнаружили тела двух туристов, которые попали под лавину. Всего было три человека. Один из них выжил. Именно он нашел погибших альпинистов и вызвал спасателей, рассказали в местном МЧС. Поиском занимались несколько десятков человек. В горах региона сохраняется повышенная лавинная опасность.

В Иванове полицейские задержали мужчину, который разгромил алкомаркет и избил продавца. Обвиняемый пришел в магазин и стал рушить витрины, а затем набросился на сотрудника и кинул ему в голову упаковку из 12 банок пива. После этого преступник украл бутылку вина и лимонад. Возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что обвиняемый уже был ранее судим.

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