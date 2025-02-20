Reuters: в Средиземном море три танкера были повреждены взрывами

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За последний месяц в Средиземном море произошли три инцидента с повреждением нефтяных танкеров в результате взрывов. Об этом со ссылкой на источники в сфере судоходства и безопасности сообщает агентство Reuters.

Ранее стало известно о двух взрывах на танкере Seajewel в порту итальянского города Савона. На корпусе судна была обнаружена пробоина со следами внешнего воздействия. Причины взрывов остаются неизвестными.

"В конце января у турецкого порта Джейхан был поврежден нефтеналивной танкер Seacharm, управляемый компанией Thenamaris. <...> В феврале у берегов Ливии был поврежден танкер для перевозки химических продуктов Grace Ferrum, шедший под флагом Либерии", – пишет агентство.

СМИ Reuters отмечает, что эти инциденты являются "первыми за последние десятилетия" случаями повреждения невоенных судов в результате взрывов в Средиземном море.

Ранее иностранное грузовое судно село на мель в Невельском районе Сахалина. Инцидент произошел в ночь на 9 февраля.

Глава региона Валерий Лимаренко заявил, что ситуация требует оперативного контроля и готовности к любым сценариям. Профильные службы были мобилизованы и переведены на круглосуточное дежурство.

На этом фоне в Невельском районе Сахалина был объявлен режим ЧС муниципального характера. Вместе с тем МЧС организовало постоянный мониторинг береговой линии. На сегодняшний день следы разлива нефтепродуктов и загрязнения не зафиксированы.

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