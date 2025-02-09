Росморречфлот не выявил следов загрязнения на Сахалине из-за севшего на мель судна

Фото: телеграм-канал "Правительство Сахалинской области"

Следы разлива нефтепродуктов и загрязнения акватории на Сахалине, где на мель сел грузовой балкер AN YANG 2, не зафиксированы, заявили представители Росморречфлота в беседе с РИА Новости.

При этом мазута в качестве груза на балкере в принципе не было. Однако на судне перевозили 1 тысячу тонн угля. Кроме того, в качестве топлива на нем погружено 54 тонны дизельного топлива и 706 тонн мазута. Представители ведомства обратили внимание, что все этим запасы находятся в подвесных танках и поэтому им ничего не угрожает.

Также представители Росморречфлота подчеркнули, что угрозы жизни экипажа балкера тоже нет. При этом все судовые системы остались в рабочем состоянии.

О севшем на мель иностранном грузовом судне стало известно в ночь на 9 февраля. Глава региона Валерий Лимаренко заявил, что ситуация требует оперативного контроля и готовности к любым сценариям. Профильные службы были мобилизованы и переведены на круглосуточное дежурство.

На этом фоне в Невельском районе Сахалина был объявлен режим ЧС муниципального характера. Вместе с тем МЧС организовало постоянный мониторинг береговой линии.