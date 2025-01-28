Атомный ледокол "50 лет Победы" получил повреждение в Карском море

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Атомный ледокол "50 лет Победы" получил повреждение обшивки края борта в Карском море, освобождая застрявшее во льдах судно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росатомфлот.

"Ночью 26 января в Карском море в суровых условиях Арктики, производя околку, ледокол "50 лет Победы" получил повреждение обшивки края левого борта. Никто не пострадал. Мореходные качества не утеряны", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве подчеркнули, что в результате ЧП угрозы системам жизнеобеспечения и реакторной установке нет, ледокол продолжает работу в штатном режиме.

Ранее танкер-заправщик USNS Big Horn ВМС США получил повреждения при столкновении с неустановленным неподвижным объектом в Аравийском море. Никто из членов экипажа не пострадал. По данным СМИ, данное судно имеет ключевое значение для операций пятого флота США в регионе.