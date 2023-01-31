19:45Происшествия
Российские моряки спасли француза с потерпевшей бедствие в Атлантическом океане яхты
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Команда Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков" спасла французского гражданина, чья яхта потерпела бедствие в Атлантическом океане. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Для оказания помощи экипажу танкер "Кама" отклонился от маршрута движения и направился в район аварии", – поделились в ведомстве.
На яхту прибыла досмотровая команда, которая переместила на российский танкер одного человека с его вещами и собакой. Гражданина Франции зовут Лукас Монтеу, он в одиночку отправился в плавание по Атлантике.
Нарушение в работе произошло в связи со штормом, из-за которого из строя вышло рулевое устройство, вызвав потоп. Монтеу попытался самостоятельно починить неисправность, однако потом подал сигнал бедствия.
В октябре 2021 года моряки российского Северного флота спасли от пиратов панамское судно "Люсия", на котором находились 20 украинцев, россиянин и румын. Злоумышленников вытеснили, а экипаж освободили.
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