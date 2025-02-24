В Марселе провели подрыв подозрительного предмета у генконсульства России

Саперы провели контролируемый подрыв подозрительного предмета, обнаруженного у генерального консульства России в Марселе. В данный момент территория оцеплена, а на месте продолжают работать правоохранительные органы, сообщают СМИ со ссылкой на полицию.

Взрывы возле дипведомства имеют все признаки теракта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также подчеркнула, что Москва требует от Франции принятия исчерпывающих мер по расследованию инцидента.

Российское посольство сообщило, что ранее обращалось с просьбой усилить охрану дипломатических учреждений, однако меры не были приняты.

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