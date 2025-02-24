В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 24 февраля

Движение в Москве остается рабочим, общая интенсивность на дорогах составляет 4 балла, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Логинов.

Наиболее плотное движение фиксируется на Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на МКАД по внешней стороне от Ленинградского до Волоколамского шоссе.

Днем ожидаются локальные затруднения на Ленинградском проспекте в сторону центра, на ТТК в районе Савеловской и Тульской эстакады, на МКАД в районе Ленинградского шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Вечером возможны осложнения на радиальных трассах по направлению в область из-за дорожных работ и аварий.

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