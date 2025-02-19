19 февраля, 18:15Общество
Зрители Москвы 24 показали кадры заснеженной столицы
Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.
Зрители прислали видео заснеженной столицы. Одно из них было снято в районе Смоленской набережной. На кадрах можно увидеть противоположный берег в районе Дорогомилово. Силуэты зданий между Бородинским и Метромостом видны нечетко из-за крупных хлопьев снега. Видно, что сугробы подросли не только на улицах, но и на льдинах, которыми покрыта Москва-река.
Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.