Москвичей призвали использовать метро для поездок из-за снегопада

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал жителей и гостей столицы воспользоваться вечером 19 февраля метро для поездок по городу из-за снегопада, который наблюдается сразу в нескольких районах Москвы.

"Если поездок на автомобиле не избежать, отложите их на более позднее время – после 19:00", – порекомендовали в телеграм-канале Дептранса, напомнив о необходимости снижения скорости перед приближением к пешеходному переходу.

На данный момент интенсивное движение фиксируется на внутренней стороне МКАД возле улицы Свободы и Загорьевского проезда, а также в районе Третьего транспортного кольца (ТТК) рядом с улицей Сущевский Вал в обе стороны.

Ближе к вечеру затруднения на дорогах ожидаются на Садовом кольце неподалеку от Таганской площади и Валовой улицы, на внешней стороне ТТК возле Рижской и Савеловской эстакад, на МКАД в районе Химкинского моста и Варшавского шоссе в оба направления, а также на Ленинградском, Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов в сторону области.

В департаменте напомнили, что на движение влияют не только погодные условия, но и небольшие аварии или ремонт на дорогах. Ситуацию на дорогах постоянно мониторят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД.

Снег, который выпал ночью 19 февраля, принес в Московский регион до 3 миллиметров осадков. На метеостанции ВДНХ зафиксировали 0,8 миллиметра снега. В ТиНАО количество выпавших осадков достигло 3 миллиметров, уточнил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

