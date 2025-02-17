Желтый уровень погодной опасности объявлен в столице

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Желтый уровень погодной опасности действует в столице до 21:00 четверга, 20 февраля, из-за гололедицы. Соответствующее предупреждение появилось на портале Гидрометцентра России.

Предупреждение ведомства распространяется и на Подмосковье.

Между тем температура воздуха в Москве в ближайшую неделю будет ниже нормы на 4–5 градусов. В ночь на 18 февраля ожидается до минус 16 градусов, днем – от минус 5 до минус 9 градусов. В городе будет сильный ветер, который добавит "зябкости", предупредил синоптик Роман Вильфанд.

