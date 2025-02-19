До 3 мм осадков зафиксировано в столичном регионе после ночного снега

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ночной снег принес в Московский регион до 3 миллиметров осадков. На метеостанции ВДНХ зафиксировали 0,8 миллиметра, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"На других метеостанциях столицы выпало от 0,6 миллиметра в Тушино, до 2 миллиметров на Балчуге. В ТиНАО, в Михайловском, количество выпавших осадков достигло 3 миллиметров", – подчеркнул он.

По словам метеоролога, в Московской области большинство метеостанций региона также выявили снег, больше всего осадков выпало в Наро-Фоминске (3 миллиметра).

Как объяснил синоптик, такое количество снега должно превысить покров на 1–2 сантиметра.

При этом синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве в последних числах февраля ожидается оттепель. 24 февраля столбики термометра днем поднимутся до нуля и будут держаться в пределах 2 градусов. Однако среднесуточная температура воздуха продолжит оставаться отрицательной.

Вместе с тем метеорологическая весна может прийти в столицу 21 марта. По словам Поздняковой, в начале месяца температура будет меняться и устойчиво положительной она будет лишь во второй половине.

