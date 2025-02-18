Синоптик Позднякова: пик зимних холодов в Московском регионе пройден

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В столичном регионе пройден пик зимних холодов. Об этом ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова написала в телеграм-канале.

По словам синоптика, минимальная температура воздуха в центре Европейской России в ночь на 18 февраля оказалась ниже 20 градусов мороза. При этом "ядро холода" сформировалось над Тверской областью: в Торжке в 04:00 было минус 20,4 градуса, рассказала Позднякова.

На ВДНХ в столице минимальная температура воздуха составила минус 11 градусов. До минус 15,5 градуса усиливался мороз в подмосковной Коломне.

"Прошедшая ночь в столичном регионе оказалась менее морозной, чем накануне", – добавила специалист.

Оттепель ожидается в Москве в последних числах февраля, сказала ранее Позднякова. Согласно ее прогнозу, 24 февраля столбики термометра днем поднимутся до нуля и будут держаться в пределах 2 градусов.

Однако среднесуточная температура воздуха продолжит оставаться отрицательной, уточнила она.