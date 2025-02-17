Режим ЧС введен в Северной Осетии из-за непогоды

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Режим ЧС введен в Северной Осетии с 11:00 по местному времени (совпадает с московским) из-за ухудшения погодных условий и закрытия Военно-Грузинской дороги для большегрузов. Об этом глава республики Сергей Меняйло написал в телеграм-канале.

Меняйло уточнил, что в случае заполнения стоянок для большегрузного транспорта их въезд в Северную Осетию будет ограничен. Также в местах скопления транспортных средств организуют пункты обогрева, в которых можно будет выпить чай и зарядить мобильные устройства. Кроме того, будут дежурить бригады скорой помощи.

Он призвал быть внимательными и осторожными, особенно на дорогах.

"При необходимости обращайтесь в Службу спасения по телефонам 01 со стационарных аппаратов и 112 – с мобильных. Берегите себя!" – написал он.

Ранее Сахалин накрыла метель. В регионе фиксировались сильные осадки, а скорость ветра достигала 22 метров в секунду. В связи с непогодой в аэропорту отменили шесть рейсов. Более того, в Южно-Сахалинске временно закрывался горнолыжный комплекс.