07 февраля, 17:30Транспорт
Новости регионов: в Симферополе транспорт застрял на дорогах из-за снегопада
В Симферополе возник транспортный коллапс из-за непогоды. Снег на дорогах мешает движению автомобилей. Автобусы, фуры и легковушки застревают, особенно при подъемах. Снегопад в регионе должен закончиться 8 февраля.
Сильный ветер поднялся в Комсомольске-на-Амуре. Дети с трудом могли дойти до школы. Порывы сбивали их с ног и отталкивали на несколько шагов назад. С ветром не могли справиться и многие взрослые.
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