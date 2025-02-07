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07 февраля, 17:30

Транспорт

Новости регионов: в Симферополе транспорт застрял на дорогах из-за снегопада

Новости регионов: в Симферополе транспорт застрял на дорогах из-за снегопада

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В Симферополе возник транспортный коллапс из-за непогоды. Снег на дорогах мешает движению автомобилей. Автобусы, фуры и легковушки застревают, особенно при подъемах. Снегопад в регионе должен закончиться 8 февраля.

Сильный ветер поднялся в Комсомольске-на-Амуре. Дети с трудом могли дойти до школы. Порывы сбивали их с ног и отталкивали на несколько шагов назад. С ветром не могли справиться и многие взрослые.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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