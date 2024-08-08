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08 августа, 17:30

Происшествия

Новости регионов: самолет "Уральских авиалиний" разберут на запчасти

Новости регионов: самолет "Уральских авиалиний" разберут на запчасти

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Самолет, севший в поле в Сибири в 2023 году, пустят на запчасти. Такое решение приняла авиакомпания "Уральские авиалинии". Сотрудники компании будут разбирать самолет и перевозить запчасти в Екатеринбург. Закончить работу планируют к весне. ЧП произошло 12 сентября прошлого года. У самолета A320 "Уральских авиалиний", летевшего из Сочи в Омск, отказала одна из гидросистем. Топлива, чтобы долететь до запасного аэродрома в Новосибирске, не хватало, поэтому пилоты приняли решение посадить самолет на пшеничном поле в Новосибирской области. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

Тем временем на Камчатке упал вертолет Robinson. Дальневосточная транспортная прокуратура опубликовала фотографии с места крушения. Машину, лежащую на боку, обнаружили рядом с вулканом Малый Семячик. По данным регионального главка МЧС, в кабине был только пилот. Он выжил, помощь ему не потребовалась.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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