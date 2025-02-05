Новости регионов: житель Сахалина показал, как вход в его дом завалило снегом

Житель Сахалина показал, как из-за сильной метели вход в его дом завалило снегом. Он опубликовал ролик в соцсетях. Мужчина смог только прорубить в снегу небольшой выход, полностью освободить путь пока невозможно. Из-за циклона сугробы образовались по всему региону. Жителям помогают сотрудники МЧС. Спасатели перевозят людей на высокопроходимой технике, вытаскивают из снега машины и расчищают территории больниц, школ и детских садов.

В Калининградской области подозреваемый в убийстве отчим 7-летнего мальчика рассказал об обстоятельствах преступления. По его словам, он спрятал тело в сумку и пытался утопить в болоте. Обвиняемый показал следователям это место. Отчим заявил, что начал избивать ребенка за отказ делать зарядку.

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