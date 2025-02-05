В 2025 году почти две трети московских школьников выбрали профильную математику для сдачи ЕГЭ, что стало рекордным числом, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Впервые в топ-5 самых популярных предметов вошла физика. Интерес к экзамену по информатике также значительно возрос – за 5 лет количество желающих сдать этот предмет увеличилось в два раза.

В пятерку самых востребованных предметов по выбору также вошли обществознание и английский язык. Всего на регистрацию на ЕГЭ в 2025 году подали заявки более 71 тысячи выпускников.

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