Терапевт Романенко объяснила, чем опасен дефицит цинка в организме

Цинк необходим для работы репродуктивной, пищеварительной и других систем организма. Как проявляется дефицит элемента, рассказала врач-кардиолог и терапевт Татьяна Романенко в программе "Доктор 24".

Свойства цинка

Цинк участвует почти во всех биохимических процессах. Элемент влияет на состояние иммунитета, так как помогает формироваться нейтрофилам и макрофагам, рассказала Татьяна Романенко.



Татьяна Романенко врач-кардиолог, терапевт Также от цинка зависит работа Т-лимфоцитов, связанных с приобретенным иммунитетом. Для жителей мегаполисов стабильная защитная система имеет большое значение. Им важно избегать болезней, которые вызваны вирусами и бактериями.

Цинк влияет и на функции репродуктивной системы. Элемент участвует в синтезе сперматозоидов и воздействует на состояние предстательной железы. Помимо этого, он поддерживает красоту волос, кожи, а также стимулирует выработку половых гормонов.

Симптомы дефицита

Дефицит цинка часто возникает при отказе от употребления пищи животного происхождения, отметила врач.

К симптомам нехватки элемента относятся:

выпадение и ломкость волос;

тусклая и проблемная кожа (воспаление, дерматит, акне);

плохое заживление ран и язв (например, в уголках рта);

частые простуды;

проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Дефицит цинка можно восполнить с помощью продуктов. Он содержится в мясе, рыбе, тыквенных семечках, крупах, орехах и морепродуктах, подытожила Романенко.