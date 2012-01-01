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28 января, 18:34

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Терапевт Романенко объяснила, чем опасен дефицит цинка в организме

Низкий иммунитет и проблемы с ЖКТ: почему необходимо следить за уровнем цинка

Цинк необходим для работы репродуктивной, пищеварительной и других систем организма. Как проявляется дефицит элемента, рассказала врач-кардиолог и терапевт Татьяна Романенко в программе "Доктор 24".

Свойства цинка

Фото: 123RF/sergioyoneda

Цинк участвует почти во всех биохимических процессах. Элемент влияет на состояние иммунитета, так как помогает формироваться нейтрофилам и макрофагам, рассказала Татьяна Романенко.

Также от цинка зависит работа Т-лимфоцитов, связанных с приобретенным иммунитетом. Для жителей мегаполисов стабильная защитная система имеет большое значение. Им важно избегать болезней, которые вызваны вирусами и бактериями.
Татьяна Романенко
врач-кардиолог, терапевт

Цинк влияет и на функции репродуктивной системы. Элемент участвует в синтезе сперматозоидов и воздействует на состояние предстательной железы. Помимо этого, он поддерживает красоту волос, кожи, а также стимулирует выработку половых гормонов.

Симптомы дефицита

Фото: 123RF/bodystock

Дефицит цинка часто возникает при отказе от употребления пищи животного происхождения, отметила врач.

К симптомам нехватки элемента относятся:

  • выпадение и ломкость волос;
  • тусклая и проблемная кожа (воспаление, дерматит, акне);
  • плохое заживление ран и язв (например, в уголках рта);
  • частые простуды;
  • проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Дефицит цинка можно восполнить с помощью продуктов. Он содержится в мясе, рыбе, тыквенных семечках, крупах, орехах и морепродуктах, подытожила Романенко.

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