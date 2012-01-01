Терапевт Романенко объяснила, чем опасен дефицит цинка в организме

Цинк необходим для работы репродуктивной, пищеварительной и других систем организма. Как проявляется дефицит элемента, рассказала врач-кардиолог и терапевт Татьяна Романенко в программе "Доктор 24".
Свойства цинка
Цинк участвует почти во всех биохимических процессах. Элемент влияет на состояние иммунитета, так как помогает формироваться нейтрофилам и макрофагам, рассказала Татьяна Романенко.
Цинк влияет и на функции репродуктивной системы. Элемент участвует в синтезе сперматозоидов и воздействует на состояние предстательной железы. Помимо этого, он поддерживает красоту волос, кожи, а также стимулирует выработку половых гормонов.
Симптомы дефицита
Дефицит цинка часто возникает при отказе от употребления пищи животного происхождения, отметила врач.
К симптомам нехватки элемента относятся:
- выпадение и ломкость волос;
- тусклая и проблемная кожа (воспаление, дерматит, акне);
- плохое заживление ран и язв (например, в уголках рта);
- частые простуды;
- проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Дефицит цинка можно восполнить с помощью продуктов. Он содержится в мясе, рыбе, тыквенных семечках, крупах, орехах и морепродуктах, подытожила Романенко.