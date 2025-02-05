В Москве военнослужащим по контракту предлагают более 5 млн рублей за первый год службы

В Москве тем, кто заключит контракт с Минобороны, предлагают выплату свыше 5 миллионов рублей за первый год службы. В эту сумму входит единовременная выплата от столичного правительства – 1,9 миллиона рублей, а также денежное довольствие военнослужащего в зоне СВО – от 210 тысяч рублей в месяц, плюс дополнительная выплата в размере 50 тысяч рублей ежемесячно.

Срок службы по контракту может составлять от 1 до 5 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.