Облачная погода и небольшой снегопад ожидаются в Москве 5 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода и небольшой снегопад ожидаются в Москве в среду, 5 февраля. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Днем столбики термометров в столице покажут от минус 1 до плюс 1 градуса, по области – от минус 4 до плюс 1 градуса.

Скорость северо-западного ветра составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 759 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова предупреждала, что в выходные, с 8 по 9 февраля, москвичей ждут минусовые температуры от 1 до 6 градусов. В городе прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью столбики термометров могут опуститься до 10 градусов ниже нуля.

