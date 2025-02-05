Атмосферное давление выше нормы установится в Москве вечером 5 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Атмосферное давление выше нормы ожидается в Москве к вечеру среды, 5 февраля, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Показания барометров будут расти, и к вечеру составят 762 миллиметра ртутного столба, что на 15 единиц выше нормальных значений", – цитирует его РИА Новости.

Магнитосфера Земли в этот же день будет спокойной. В столице ожидаются облачная с неустойчивыми прояснениями погода и северо-восточный ветер, который будет дуть со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Местами возможен слабый снег.

"Снежный покров отсутствует, хотя по норме сейчас должно быть 36 сантиметров", – добавил Тишковец.

Кроме того, столбики термометров покажут около нуля градусов при норме в минус 4 градуса. Специалист объяснил такое поведение погоды тем, что столичный регион расположился между южным снежным циклоном и гребнем северного сибирского антициклона.

Ранее синоптики рассказывали, что 7 февраля в Москве могут установить новый суточный рекорд атмосферного давления, обновив максимальный показатель 2012 года в 773 миллиметра ртутного столба. При этом 8 февраля ожидается 780 миллиметров, что сравнимо с абсолютным рекордом давления февраля, установленным в 1969 году.

