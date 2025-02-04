Абсолютный рекорд атмосферного давления может установиться в Москве 8 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Яроцкий

Абсолютный рекорд атмосферного давления февраля могут зафиксировать в Москве 8-го числа. Об этом Москве 24 рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Мы ожидаем 780 миллиметров ртутного столба – это ровно 1 040 гектопаскалей", – уточнила она.

Рекордный показатель давления в феврале был установлен в 1972 году, тогда зафиксировали 1 040,7 гектопаскаля, отметила Позднякова. Кроме того, будет достигнут суточный рекорд для 8 февраля, установленный в 1969 году, когда было 1 026,1 гектопаскаля.

Синоптик также и не исключила новый рекорд атмосферного давления для 7 февраля. В этот день на метеостанции ВДНХ ожидается 777 миллиметров ртутного столба. При этом рекордным значением считается показатель в 773 миллиметра, установленный в 2012 году, добавила метеоролог.

Ранее Позднякова рассказывала, что на выходных, с 8 по 9 февраля, москвичей ждут минусовые температуры от 1 до 6 градусов. В городе прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью столбики термометров могут опуститься до 10 градусов ниже нуля.

