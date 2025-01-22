Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 12:30

Происшествия

Новости мира: 10 человек погибли во время снежной бури на юге США

Новости мира: 10 человек погибли во время снежной бури на юге США

Новости мира: в центре Тель-Авива мигрант с ножом напал на прохожих

Пожар произошел у платформы Лосиноостровская в Москве

Автомобиль загорелся на 42-м километре МКАД

Новости регионов: в центре Грозного загорелся двухэтажный магазин

В Москве уголовное дело возбудили против трех подростков за погром в электричке

Неизвестный напал на прохожих с ножом в Тель-Авиве

Четыре человек спасены в пожаре на юго-западе столицы

"Московский патруль": работодатель оставил москвичке многомиллионный кредит

"Московский патруль": кот упал в торговый зал с подвесного потолка

Во время снежной бури, которая обрушилась на юг США, погибли как минимум 10 человек. Это жители штатов Техас, Алабама и Джорджия. Причинами смерти стали переохлаждения и автомобильные аварии. Зимний шторм сопровождается низкими температурами, мощными снегопадами и ледяными дождями. Отменили уже 2 тысячи авиарейсов, еще 13 тысяч были задержаны. По прогнозам синоптиков, непогода продлится несколько дней.

В центре Тель-Авива мигрант с ножом атаковал прохожих. Ранения получили 4 человека, один из них находится в тяжелом состоянии. Как пишут местные СМИ, нападавший приехал в город на мотоцикле, а после преступления пытался скрыться, однако был уничтожен силами безопасности. Произошедшее назвали терактом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияобществопогодаза рубежомвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика