Новости мира: 10 человек погибли во время снежной бури на юге США

Во время снежной бури, которая обрушилась на юг США, погибли как минимум 10 человек. Это жители штатов Техас, Алабама и Джорджия. Причинами смерти стали переохлаждения и автомобильные аварии. Зимний шторм сопровождается низкими температурами, мощными снегопадами и ледяными дождями. Отменили уже 2 тысячи авиарейсов, еще 13 тысяч были задержаны. По прогнозам синоптиков, непогода продлится несколько дней.

В центре Тель-Авива мигрант с ножом атаковал прохожих. Ранения получили 4 человека, один из них находится в тяжелом состоянии. Как пишут местные СМИ, нападавший приехал в город на мотоцикле, а после преступления пытался скрыться, однако был уничтожен силами безопасности. Произошедшее назвали терактом.

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