18 января, 12:16 (обновлено 18.01.2025 13:07)Происшествия
В Тегеране убиты двое судей Верховного суда Ирана
Фото: AP Photo/Vahid Salemi
В центре Тегерана были застрелены двое судей Верховного суда Ирана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебной власти исламской республики.
"Сегодня утром вооруженный человек, проникший в здание Верховного суда, осуществил покушение на двух судей, имевших опыт в борьбе с преступлениями против национальной безопасности, шпионажем и терроризмом. После этого террористического нападения двое судей погибли", – говорится в сообщении.
Также в результате инцидента получили ранения еще один судья и телохранитель, передает IRNA. Отмечается, что нападавший "покончил жизнь самоубийством". По информации агентства, иранские власти расценивают нападение как теракт.
Ранее подвергся нападению экс-премьер-министр Грузии, лидер оппозиционной партии Георгий Гахария. Инцидент произошел в батумском отеле "Шератон".
По информации некоторых СМИ, к избиению были причастны несколько человек. Самого политика после происшествия доставили в медучреждение, где диагностировали ему перелом носа и сотрясение мозга. При этом от госпитализации Гахария отказался.