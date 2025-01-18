В Тегеране убиты двое судей Верховного суда Ирана

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В центре Тегерана были застрелены двое судей Верховного суда Ирана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебной власти исламской республики.

"Сегодня утром вооруженный человек, проникший в здание Верховного суда, осуществил покушение на двух судей, имевших опыт в борьбе с преступлениями против национальной безопасности, шпионажем и терроризмом. После этого террористического нападения двое судей погибли", – говорится в сообщении.

Также в результате инцидента получили ранения еще один судья и телохранитель, передает IRNA. Отмечается, что нападавший "покончил жизнь самоубийством". По информации агентства, иранские власти расценивают нападение как теракт.

Ранее подвергся нападению экс-премьер-министр Грузии, лидер оппозиционной партии Георгий Гахария. Инцидент произошел в батумском отеле "Шератон".

По информации некоторых СМИ, к избиению были причастны несколько человек. Самого политика после происшествия доставили в медучреждение, где диагностировали ему перелом носа и сотрясение мозга. При этом от госпитализации Гахария отказался.

