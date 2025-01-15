"Рустави 2": несколько человек избили экс-премьера Грузии Гахарию

Фото: РИА Новости/Sputnik/Асатур Есаянц

Экс-премьер-министр Грузии, лидер оппозиционной партии Георгий Гахария подвергся нападению в батумском отеле "Шератон", сообщает телеканал "360" со ссылкой на "Рустави 2".

Инсайдер утверждает, что к избиению были причастны несколько человек. Самого политика после происшествия доставили в медучреждение, где диагностировали ему перелом носа и сотрясение мозга. При этом от госпитализации Гахария отказался.

Позже в грузинских СМИ написали, что член партии "За Грузию!", в которой состоит экс-премьер-министр, обвинил в организации покушения правящую в стране партию "Грузинская мечта".

Между тем в Грузии сменилась власть после проведенных в декабре 2024 года президентских выборов. ЦИК признала их состоявшимися после того, как участие в голосовании приняли более половины от общего числа членов коллегии выборщиков. В результате новым президентом Грузии был выбран Михаил Кавелашвили.

Он официально вступил в должность президента Грузии 29 декабря. В ходе торжественной церемонии в зале пленарных заседаний парламента Кавелашвили произнес клятву, после чего прозвучал гимн страны.