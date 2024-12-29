Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии

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Победивший на выборах Михаил Кавелашвили официально вступил в должность президента Грузии, передает РИА Новости.

В ходе торжественной церемонии в зале пленарных заседаний парламента Кавелашвили произнес клятву, после чего прозвучал гимн страны. На церемонии также присутствовали члены семьи избранного президента, депутаты парламента, представители Грузинской православной церкви и других конфессий, а также другие официальные лица Грузии.

14 декабря в Грузии прошли президентские выборы. ЦИК признал выборы состоявшимися после того, как участие в голосовании приняли более половины от общего числа членов коллегии выборщиков. В результате новым президентом Грузии был выбран Кавелашвили.

При этом накануне президентских выборов бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили подчеркнула, что не собирается покидать президентский дворец после истечения срока полномочий 29 декабря. Она отметила, что на прошедших выборах нового главы государства "ничего не произошло" и "никто никого не выбирал".

Однако в день инаугурации нового президента Зурабишвили все же покинула дворец.