Зурабишвили заявила, что покинет президентский дворец Грузии

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Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе митинга заявила, что приняла решение покинуть президентский дворец после вступления в должность избранного главы государства Михаила Кавелашвили, передает ТАСС.

В свою очередь, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подтвердил, что Кавелашвили после инаугурации продолжит работу в президентском дворце – дворце Орбелиани, расположенном в 500 метрах от парламента.

"Это здание не завещали Саломе Зурабишвили, оно принадлежит грузинскому народу и его президенту. Сегодня после принятия присяги госпожа Саломе Зурабишвили больше не будет президентом Грузии, президентом будет Михаил Кавелашвили", – цитирует Папуашвили РИА Новости.

14 декабря в Грузии прошли президентские выборы. ЦИК признал выборы состоявшимися после того, как участие в голосовании приняли более половины от общего числа членов коллегии выборщиков. В результате новым президентом Грузии станет Михаил Кавелашвили.

При этом накануне президентских выборов Зурабишвили подчеркнула, что не собирается покидать президентский дворец после истечения срока полномочий 29 декабря. Она отметила, что на прошедших выборах нового главы государства "ничего не произошло" и "никто никого не выбирал".

В ответ премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что отказ покинуть резиденцию после инаугурации нового главы государства будут являться нарушением норм Уголовного кодекса. По его словам, в случае отказа покинуть дворец 29 декабря Зурабишвили обречет всех людей, которые будут находиться с ней в резиденции в это время.

