Кобахидзе пригрозил Зурабишвили уголовной ответственностью в двух случаях

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Назначение действующим президентом страны Саломе Зурабишвили новых парламентских выборов, а также отказ покинуть резиденцию после инаугурации нового главы государства будут являться нарушением норм Уголовного кодекса, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе брифинга.

"Саломе Зурабишвили вчера собрала оппозиционный спектр и НПО с тем намерением, что она должна была назначить парламентские выборы, но кто-то умный посоветовал ей не делать этого... Я уверен, что у нее хватит разума для того, чтобы не нарушать нормы Уголовного кодекса", – цитирует его РИА Новости.

Также премьер отметил, что в случае отказа покинуть президентскую резиденцию после инаугурации нового главы государства 29 декабря Зурабишвили обречет всех людей, которые будут находиться с ней в резиденции в это время.

"Посмотрим, где она продолжит жить – за решеткой или на свободе", – заключил Кобахидзе.

Ранее СМИ сообщали, что Зурабишвили планирует сорвать выборы нового президента страны, организовать блокаду парламента и устроить национальную забастовку. Отмечается, что силовиков будут провоцировать на жесткие действия в отношении митингующих, чтобы не допустить прекращения протестов.



Цель Зурабишвили – вынудить кабинет министров сложить полномочия в пользу временного правительства, в состав которого могут войти лидеры воюющего на Украине "Грузинского национального легиона".