JP: командующий ВМС КСИР мог погибнуть из-за удара по Ирану

Командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири мог погибнуть после удара в районе Бендер-Аббас на юге Ирана. Об этом сообщает RT со ссылкой на газету The Jerusalem Post.

При этом нет информации о том, при каких обстоятельствах произошел удар и кто его нанес.

Военная операция США и Израиля против Ирана началась в конце февраля. В ответ на это Исламская Республика стала вести обстрелы еврейского государства и американских военных баз на Ближнем Востоке.

По данным СМИ, администрация Соединенных Штатов хочет найти выход из конфликта на фоне усиливающегося давления на экономику страны. В частности, Белый дом якобы передал Ирану план по выходу из конфликта.

При этом президент США Дональд Трамп готов нанести по республике удары мощнее всех предыдущих и "обрушить ад", если Тегеран не захочет пойти на сделку с Вашингтоном, указывала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.