Табун лошадей пронесся по улицам Светлогорска

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В Светлогорске по улицам пронесся табун лошадей, владелицу которого позже установили. Об этом сообщает местное МВД в телеграм-канале.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором неуправляемый табун скачет по улицам города. В пресс-службе МВД отметили, что женщина только через социальные сети узнала об инциденте.



По ее словам, лошади находились на частной территории в поселке Сальское Зеленоградского района и были привязаны. Вечером они отправились на прогулку, а после вернулись. Она не смогла сказать, кто их отпустил.

Правоохранители инициировали проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. По ее результатам они вынесут решение.

Между тем в Норильске домашний енот Рони стал причиной отключения света в пяти домах. Животное забралось в трансформаторную подстанцию после того, как сбежало из дома. В результате без света оказались жители нескольких домов Ленинградской и Лауреатов улиц.