21 января, 22:12Регионы
Табун лошадей пронесся по улицам Светлогорска
Фото: vk.com/mvd39
В Светлогорске по улицам пронесся табун лошадей, владелицу которого позже установили. Об этом сообщает местное МВД в телеграм-канале.
Ранее в СМИ появилось видео, на котором неуправляемый табун скачет по улицам города. В пресс-службе МВД отметили, что женщина только через социальные сети узнала об инциденте.
Правоохранители инициировали проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. По ее результатам они вынесут решение.
Между тем в Норильске домашний енот Рони стал причиной отключения света в пяти домах. Животное забралось в трансформаторную подстанцию после того, как сбежало из дома. В результате без света оказались жители нескольких домов Ленинградской и Лауреатов улиц.