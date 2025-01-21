Домашний енот оставил без света пять домов в Норильске

Фото: телеграм-канал "УК "ЖКС-Норильск"

В Норильске домашний енот Рони стал причиной отключения света в пяти домах 18 января. Об этом рассказали в пресс-службе УК "ЖКС-Норильск".

Животное забралось в трансформаторную подстанцию после того, как сбежало из дома.

"Приехавшие по вызову сотрудники АДС искали причину "конца света" и нашли ее в "лице" пушистого "вредителя". Зверь шипел и не сдавал позиций. Извлекать его пришлось специалистам МУП "КОС", – говорится в сообщении.



В результате без света оказались жители нескольких домов Ленинградской и Лауреатов улиц.

В августе 2024 года более 100 тысяч человек остались без света в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии из-за куницы. Животное проникло в трансформаторную подстанцию, где повредило провода в помещении. В городах Людвигсбург и Корнвестхайм из-за этого инцидента не работали ни табло общественного транспорта, ни светофоры.