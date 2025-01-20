Более 50 жилых домов остались без тепла в Новосибирске

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52 жилых дома остались без тепла в ходе устранения дефекта на тепловых сетях в Дзержинском районе Новосибирска. Об этом рассказал мэр города Максим Кудрявцев, которого цитирует "Интерфакс".

Отключение затронуло улицу Лазарева, на которой расположена труба диаметром 500 миллиметров, уточнил глава города. Кроме многоквартирных домов, под ограничения подпали четыре детских учреждения, одно лечебное и четыре других.

Ожидается, что работы по восстановлению завершатся к 04:00 по местному времени 21 января, добавил Кудрявцев.

Ранее в Барнауле около 62 тысяч человек остались без света из-за пожара в складском помещении. По заявке МЧС одна линия была отключена для обеспечения безопасности работ. Вторая линия отключилась из-за перекрытия изоляции по продуктам горения.

Под ограничение электроэнергии подпали восемь больниц, поликлиника, 20 детсадов, семь школ, 258 многоквартирных домов и 2 203 частных дома.

Пожар произошел на складе со стройматериалами и легковоспламеняющимися жидкостями 12 декабря 2024 года. Для ликвидации огня привлекли 106 специалистов и 28 единиц техники, в числе которой были два пожарных поезда.

