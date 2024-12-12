Площадь пожара на складе в Барнауле увеличилась до 2 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Площадь пожара на складе в Барнауле увеличилась до 2 000 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Сотрудники и техника наращиваются, отметили в ведомстве. К тушению привлечены 80 специалистов и 23 единицы техники, в числе которых 2 пожарных поезда. Сотрудники МЧС проводят замеры воздуха на превышение концентрации вредных веществ.

По предварительным данным, на складе хранятся стройматериалы и легковоспламеняющиеся жидкости.

Изначально площадь возгорания составляла 300 квадратных метров. Позже она увеличилась до 1 000 "квадратов". Тогда пожар тушили 71 сотрудник, 18 единиц техники и 1 пожарный поезд. В ведомстве отмечали угрозу распространения огня на соседние здания.

Ранее огнеборцы ликвидировали пожар в здании реконструируемой школы № 6 в Подольске. Пожарные приступили к ликвидации возгорания в 06:00. К тушению были привлечены 90 пожарных и 28 единиц техники.

Кровля школы загорелась в ночь на 11 декабря. Огонь охватил площадь в 770 квадратных метров, возгорание удалось локализовать. Ликвидация открытого горения произошла в 01:51.