Открытое горение в здании школы в подмосковном Подольске ликвидировано

Открытое горение в реконструируемой школе в Подольске было ликвидировано. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

"11.12.2024 в 01:51 – ликвидация открытого горения", – указано в сообщении.

В МЧС добавили, что к тушению пожара были привлечены 28 единиц техники и 90 человек.

Кровля школы № 6 загорелась в подмосковном Подольске в ночь на 11 декабря. Огонь охватил площадь в 770 квадратных метров, возгорание удалось локализовать.

Школа находится на капитальном ремонте, дети в ней не учатся. О пострадавших не сообщалось.