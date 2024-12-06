Пожар площадью 8,4 тыс "квадратов" произошел на складе в Нижнем Новгороде

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Пожар произошел в производственно-складском здании на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

По предварительным данным ведомства, площадь возгорания составляет 8,4 тысячи квадратных метров. В результате пожара обрушилась кровля здания на 900 "квадратах".

На месте работают более 100 специалистов и 35 единиц техники МЧС. Сведения о возможных пострадавших пока не поступали.

Ранее возгорание площадью 500 квадратных метров произошло в одном из санаториев в деревне Игуменка Тверской области. Огонь охватывал кровлю столовой. В результате пожара никто не пострадал. Позже огнеборцам удалось потушить пожар.

Еще одно возгорание произошло в жилом доме в Шадринске Курганской области. При пожаре один ребенок погиб, еще двое детей были доставлены в больницу с отравлением угарным газом.