02 декабря, 14:45Происшествия
Пожар в ярославской колонии потушили
Фото: 123RF/sandipruel
Возгорание, которое произошло в исправительной колонии № 2 в Ярославской области, потушили. Об этом заявили в пресс-службе УФСИН России по региону, передает РИА Новости.
Никто среди личного состава и осужденных в результате происшествия не пострадал, уточнили в ведомстве. Сейчас выясняются причины возгорания и ущерб, который был нанесен в связи с пожаром на территории колонии.
"По факту возникновения возгорания на территории исправительной колонии № 2 в УФСИН России по Ярославской области назначена служебная проверка" – сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
О пожаре на территории исправительной колонии стало известно утром 2 декабря. Согласно сайту УФСИН, в Рыбинске располагается колония строгого режима, в которой отбывают наказание мужчины, впервые осужденные к лишению свободы.
Спустя время пожарные ликвидировали открытое горение в колонии на площади почти 1,2 тысячи квадратных метров. После этого была осуществлена поливка участков возгорания.
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