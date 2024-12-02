Пожар произошел в исправительной колонии в Ярославской области

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На территории исправительной колонии № 2 в Ярославской области произошел пожар. Об этом РИА Новости заявил представитель ГУ МЧС РФ по региону.

По данным ведомства, в настоящее время сотрудники МЧС тушат огонь. Никто в результате произошедшего не пострадал. Пока от регионального УФСИН не поступало официальных комментариев.

Согласно сайту УФСИН, в Рыбинске располагается колония строгого режима, в которой отбывают наказание мужчины, впервые осужденные к лишению свободы.

Ранее произошло возгорание на территории промзоны в Екатеринбурге. По данным МЧС, площадь пожара достигала 1,5 тысячи квадратных метров, а на площади в 400 "квадратов" обрушилась кровля цеха.

Один человек пострадал, еще 70 человек сумели самостоятельно эвакуироваться. В результате крупный пожар в цехе по производству полистирола был полностью потушен.

