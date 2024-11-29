Крупный пожар произошел на промышленном объекте в Ростовской области

Фото: телеграм-канал Baza

Крупный пожар на промышленном объекте произошел в Каменском районе Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

"В Каменском районе дежурно-спасательные подразделения тушат крупный пожар на промобъекте", – написал он.

Слюсарь добавил, что с огнем борются 109 человек и 38 единиц техники.

Ранее врио губернатора сообщил о массированной атаке беспилотников на Ростовскую область. Он заявил, что силы ПВО сбили и подавили 30 дронов.

Слюсарь также рассказал, что в результате атаки были последствия на земле – беспилотники повредили остекление в жилом доме и крышу частного домовладения, никто не пострадал.