29 ноября, 04:58Происшествия
Крупный пожар произошел на промышленном объекте в Ростовской области
Фото: телеграм-канал Baza
Крупный пожар на промышленном объекте произошел в Каменском районе Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
"В Каменском районе дежурно-спасательные подразделения тушат крупный пожар на промобъекте", – написал он.
Слюсарь добавил, что с огнем борются 109 человек и 38 единиц техники.
Ранее врио губернатора сообщил о массированной атаке беспилотников на Ростовскую область. Он заявил, что силы ПВО сбили и подавили 30 дронов.
Слюсарь также рассказал, что в результате атаки были последствия на земле – беспилотники повредили остекление в жилом доме и крышу частного домовладения, никто не пострадал.