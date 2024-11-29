Средства ПВО уничтожили и подавили в Ростовской области 30 БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО при отражении массированной атаки на Ростовскую область сбили и подавили 30 дронов. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

"Средства ПВО отражают массированную воздушную атаку врага. На данный момент на северо-западе Ростовской области уже уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 30 БПЛА", – написал он.

Слюсарь сообщил, что в результате атаки есть последствия на земле – в хуторе Масаловка Каменского района была повреждена кровля частного дома. В нем не было жильцов, никто не пострадал.

В слободе Дьячкино Тарасовского района обломки беспилотника рухнули на частное подворье, повредив остекление в жилом доме, там также никто не пострадал.

Оперативные дежурные службы выехали на места происшествий, врио губернатора отдал указание главам районов организовать утром подворовые обходы, чтобы помочь людям в восстановлении поврежденного имущества.

Ранее, в ночь на 28 ноября, силы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на два района Краснодарского края.

В Славянске-на-Кубани обломки беспилотника рухнули во двор частного домовладения, выбив стекла. Из-за их падения пострадала хозяйка дома. Медики оказали ей помощь на месте, от госпитализации женщина отказалась.

Кроме того, в хуторе Чигрина Красноармейского района осколками беспилотника был поврежден дом, там обошлось без пострадавших.

