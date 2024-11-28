Два БПЛА уничтожены над Ростовской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Ростовской областью за ночь. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

"За ночь в Ростовской области уничтожено два БПЛА: по одному – в Таганроге и Каменске", – написал он.

Слюсарь уточнил, что, согласно докладу дежурных служб, пострадавших и разрушений на земле нет.

Силы ПВО также ночью отразили массированную атаку украинских беспилотников на два района Краснодарского края. Глава региона Вениамин Кондратьев рассказал, что при падении обломков БПЛА на частный дом пострадала женщина. Медики оказали ей помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

Кроме того, этой ночью 5 украинских беспилотников были сбиты в небе над Брянской областью. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что обошлось без пострадавших и разрушений.