Пять БПЛА уничтожены над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Пять украинских беспилотников были сбиты в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Пять вражеских БпЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью", – написал он.

Богомаз сообщил, в что в результате отражения атаки пострадавших и разрушений нет. Он уточнил, что оперативные и экстренные службы работают на месте происшествий.

Ранее, утром 27 ноября два украинских БПЛА сбили в районе Качи в Севастополе. Как рассказал губернатор города Михаил Развожаев, осколки упали в районе Орловки рядом с Качинским шоссе.

В ночь на 27 ноября российские средства ПВО также сбили десять беспилотников в небе над Ростовской областью. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь уточнил, что при отражении атаки обошлось без пострадавших и разрушений на земле.