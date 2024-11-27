Два БПЛА уничтожили на подлете к Севастополю

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два беспилотника были сбиты в районе Качи в Севастополе, сообщает RT со ссылкой на губернатор города Михаила Развожаева.

Глава Севастополя также отметил, что в городе продолжается отражение комбинированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, сейчас известно о падении осколков в районе Орловки рядом с Качинским шоссе.

В ночь на 27 ноября российские средства ПВО также сбили десять беспилотников в небе над Ростовской областью. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь уточнил, что при отражении атаки обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

До этого, 26 ноября, силы ПВО уничтожили и перехватили 39 украинских беспилотников над 7 регионами России. Больше всего дронов было уничтожено над территорией Ростовской области – 24 БПЛА. Тогда также обошлось без пострадавших.