Над Ростовской областью ночью уничтожили 10 БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Десять беспилотников были сбиты за ночь средствами ПВО в небе над Ростовской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

"Ночью средствами противовоздушной обороны в Родионово-Несветайском районе Ростовской области уничтожено 10 БПЛА", – написал он.

Слюсарь уточнил, что при отражении атаки обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

Ранее, в ночь на 26 ноября, средства ПВО уничтожили и перехватили 39 украинских беспилотников над 7 регионами России. Больше всего дронов было уничтожено над территорией Ростовской области – 24 БПЛА. Тогда также обошлось без пострадавших.

До этого, 25 ноября, силы ПВО сбили восемь украинских баллистических ракет в Курской области. Всего за сутки были уничтожены шесть американских управляемых авиабомб JDAM и 45 беспилотников самолетного типа.