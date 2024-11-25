Четыре управляемые авиабомбы ВСУ сбиты в приграничье Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО России сбили четыре управляемые авиационные бомбы ВСУ в приграничных районах Курской области. Об этом губернатор региона Алексей Смирнов написал в телеграм-канале.

Глава Курской области также поблагодарил российских военнослужащих за проделанную работу.

Ранее силы ПВО сбили восемь украинских баллистических ракет. Всего за минувшие сутки уничтожены шесть американских управляемых авиабомб JDAM и 45 беспилотников самолетного типа.

Кроме того, по данным Минобороны РФ, российские силы, в том числе авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия, ударили по военным аэродромам, энергетическим объектам, питавшим предприятия ВПК Украины, а также по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах.

