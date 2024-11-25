Шесть беспилотников были сбиты в Брянской области

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Средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

В результате воздушной атаки никто не пострадал, разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

В ночь на 24 ноября подразделения ПВО перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника над российскими регионами. Больше всего дронов было уничтожено над Курской областью.

Военные используют эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу атак беспилотников на российские регионы, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом ни одна система не может быть эффективной на 100%, поэтому иногда случаются трагедии, добавил он.