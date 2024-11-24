WSJ: следующий удар ракетами ATACMS может быть нанесен по Ростовской области

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Одной из следующих целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) для удара дальнобойными ракетами ATACMS может стать Ростовская область. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По версии издания, украинские военнослужащие могут нанести удар по четырем военным аэродромам в регионе. Кроме того, как сообщают зарубежные журналисты, в Вашингтоне уже составили карту с около 200 военными объектами, которые находятся в зоне досягаемости ATACMS.

Госдепартамент США ранее подтвердил, что президент Джо Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России. В Вашингтоне считают, что данное решение даст украинской стороне "больше возможностей защищаться".

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 19 и 21 ноября ударили ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в Курской и Брянской областях. Владимир Путин обратил внимание, что использование такого типа оружия без специалистов стран-изготовителей невозможно, но заверил, что этот факт не повлияет на ход СВО.

